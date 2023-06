Este viernes continúa la formalización del ex jefe comunal por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos tras dos años de investigación. Previo a la audiencia, Torrealba dijo que el estuche con $7 millones encontrado en su domicilio correspondía a una situación familiar que no pudo materializarse. “Yo he colaborado en toda la causa, aquí estoy”, expresó.