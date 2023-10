El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, se refirió al texto de nueva Constitución y aseguró que “ningún partido político de centroizquierda debiera estar por aprobar” la actual propuesta.

Además, el parlamentario indicó que está a la espera de que la DC defina su postura ante el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

“Lo que está escrito en la propuesta de la nueva Constitución no se condice con el espíritu de la Democracia Cristiana“, sostuvo.

El senador también explicó que su postura personal y política responde a estar “en contra de la propuesta“, y que apoyarla sería una “inconsecuencia”.

Del mismo modo, manifestó no tener “la menor duda de que ningún partido político del oficialismo va a estar por aprobar”.

“Creo que va a ser muy difícil que la opción ‘A favor’ avance tanto como para lograr su objetivo, aun cuando ya sabemos que va a tener el peso del dinero y de la publicidad a su favor, sin ninguna duda”, indicó,

Finalmente, Flores puntualizó que “la gente no es tonta, la gente sabe dónde le ha estado apretando el zapato en este Chile desigual y sabe cuáles son las tareas y los logros alcanzados hasta este momento en materia de justicia social o de inclusión”.

