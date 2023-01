El presidente afirmó que en el juicio contra el ex frentista “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”. La Corte Suprema le respondió recordándole que no puede ejercer funciones judiciales, a lo que se sumó el Ministerio Público, quienes indicaron que Mateluna “fue detenido en flagrancia” durante el asalto a un banco en 2013.