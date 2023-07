La Fiscalía Regional del Biobío anunció la apertura de dos nuevas investigaciones de oficio por las supuestas irregularidades en el traspaso de fondos desde el Gobierno Regional del Biobío hacia fundaciones, una de estas fue fundada por la expresidenta Michelle Bachelet.

El organismo informó que las indagatorias “dicen relación con la Fundación En Ti y la otra, con la Fundación Horizonte Ciudadano”.

“Ambas investigaciones están a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de esta Fiscalía Regional“, agregaron.

Fundación Horizonte Ciudadano recibió $379 millones del GORE del Biobío

De acuerdo a lo revelado por un reportaje de Radio Biobío, la organización se encuentra ejecutando el proyecto “Niños, Niñas y Adolescentes: Voces del Biobío para vivir sin violencia” para el Gobierno Regional, habría recibido más de $379 millones.

La iniciativa se encuentra siendo liderada por María Estela Ortiz, amiga de la exmandataria. Mientras que el convenio en cuestión fue firmado por el exjefe del Segundo Piso de La Moneda, Pedro Güell.

Al respecto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “si se detecta una eventual irregularidad administrativa, lo que correspondería para el Gobierno Regional es proceder con su regla para esas investigaciones de carácter administrativo, y habría que determinar si eso constituye o no una irregularidad. Por el momento, no es claro“.

“Para nosotros lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades, en todos los equipos, tanto municipales, gobiernos regionales o a nivel central que, frente a denuncias fundadas de irregularidad, se tomen las acciones”, agregó.

Finalmente, subrayó que “aquí no es corrupto el que, ante una un hecho de corrupción, no solo se indigna, sino que responde y actúa. Una institución corrupta es la que no hace nada y en eso yo creo que es fundamental las acciones”.

Tras investigación de Fiscalía: Horizonte Ciudadano asegura que entregará antecedentes “de manera inmediata”

Mediante un comunicado, la fundación declaró que “todos los proyectos de la FHC han sido desarrollados con una construcción técnica idónea y con total profesionalismo. Se cuenta con profesionales de reconocida trayectoria, en los ámbitos de los proyectos, y se ha realizado en todos los casos una rendición de cuentas íntegra. Esto también se aplica al proyecto ‘Niños, niñas y adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia'”.

Asimismo, señalaron que la iniciativa realizada con financiamiento del GORE del Biobío “prevé una cobertura del orden de los 112 mil niños, niñas y adolescentes; muy superior al piso de 30 mil que se estableció. Su partida, como reconoce la nota de la Radio Biobío, fue presentada en un acto público, con la asistencia de autoridades de todos los sectores de la región”.

“Con respecto a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Biobío, la Fundación manifiesta su disposición a proporcionar todos los antecedentes de manera transparente e inmediata. Esto se debe a que todo está en orden y se encuentra en completa regularidad”, agregaron.