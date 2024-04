El fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó en medio del megaoperativo policial en la toma “Nuevo Amanecer” de Cerrillos que “no hay un lugar en Chile al cual el Estado no pueda entrar para hacer cumplir la ley“.

El despliegue, llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) y coordinado por el Ministerio Público, busca desbaratar las operaciones en suelo chileno de la banda internacional “Los Trinitarios”.

Al lugar llegó el máximo persecutor acompañado del director de la policía civil, Eduardo Cerna, y el fiscal regional occidente, Marcos Pastén.

“El procedimiento más grande que hemos realizado”

El fiscal Valencia expresó que hechos como este dan cuenta de que “no hay un lugar en el territorio de la República al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la Fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley“.

Además, aseguró que el esfuerzo realizado es uno de muchos otros que seguirán haciendo.

“Considerando el despliegue de medios, oficiales en terreno, fiscales, el equipo de atención de víctimas, la cantidad de delitos que se están pesquisando, la cantidad de órdenes de detención, la cantidad de órdenes de entrega y registro; este es el procedimiento más grande que hemos realizado“, destacó.

El operativo

Más de 50 vehículos terrestres y aéreos apoyan las funciones de efectivos que llevan a cabo diversas órdenes de allanamiento y rastrean antisociales relacionados con los delitos de trata de personas, lavados de activos, homicidio, entre otros.

Los persecutores que acudieron al lugar detallaron que ya hay personas detenidas y que se han cursado, de momento, cerca de 120 órdenes de entrada y registro como parte del operativo. En total fueron dictadas 13 órdenes de detención.

Los allanamientos tienen como objetivo lugares de acopio, de venta de droga y de posibles inhumaciones ilegales.

Más de la mitad de estas residencias utilizadas por Los Trinitarios para la comisión de delitos están ubicadas en la toma Nuevo Amanecer y sus alrededores, informó Fiscalía.

La investigación se inició en marzo de 2023 con información residual de distintas investigaciones y, principalmente, con el levantamiento de datos de la Unidad de Análisis y Estudios Criminales (UAEC).