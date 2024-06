Fiscal Valencia anuncia investigación penal tras liberación de miembros del Tren de Aragua en Los Vilos

El líder del Ministerio Público también pidió "no prejuzgar" al abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, aludiendo a que pudo haber sido víctima de amenazas.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció la apertura de una investigación penal debido a lo ocurrido en el Juzgado de Garantía de Los Vilos esta semana, luego de la liberación bajo fianza de cinco sujetos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.

¿Qué pasó en Los Vilos?

Fue el lunes de esta semana que la jueza Daniella Pinto, del Juzgado de Garantía de Los Vilos (Región de Coquimbo), modificó la medida cautelar de prisión preventiva que recaía sobre cinco imputados, dictándoles arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional. Esto, luego de que la defensa pagara la fianza de $5 millones de cada acusado.

Cabe recalcar que uno de los imputados no pudo acceder a la libertad bajo fianza por no tener el dinero para pagarla.

Los sujetos están acusados por los delitos de secuestro agravado y asociación ilícita.

La decisión de la magistrada causó polémica y molestia en el Ministerio Público, ante lo cual la Fiscalía presentó un recurso para revertir la decisión, argumentando que la liberación de los acusados constituiría un “peligro para la seguridad de la sociedad”.

Tras la revisión de los antecedentes, la Segunda Sala de Corte de Apelaciones de La Serena acogió la acción y ordenó que los sujetos permanezcan en prisión preventiva, ya que a su consideración no se presentó ningún elemento que permitiera entender un cambio de la medida cautelar impuesta con anterioridad.

Además, la Fiscalía de Coquimbo dictó una investigación administrativa a propósito de la audiencia.

El jueves se entregó uno de los sujetos que había sido puesto en libertad, pero hasta ahora hay otros dos que se mantienen inubicables.

¿Qué dijo el fiscal Valencia?

Este viernes, el líder del ente persecutor dio a conocer en Radio Agricultura que la Fiscalía Regional de Coquimbo dispuso la apertura de una investigación administrativa, y que “analizando la situación se estimó también que era procedente conforme a la ley la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos”.

Valencia señaló que el fiscal Alexis Rogat, de la Fiscalía Regional de Copiapó, es quien “va a conducir esa investigación penal por los hechos ocurridos en Los Vilos”.

“Cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, la institución no solamente tiene que apreciar si es que la magistrada se ajustó a derecho o no en su resolución, la Corte de Apelaciones ya revocó esa decisión. Nosotros creemos que había motivos de derecho para que, pese a todo lo ocurrido y todo lo escuchado públicamente, no se debería haber accedido a lo pedido por la defensa“, añadió.

De todos modos, recalcó que “el tribunal pudo haber resuelto de manera diferente”, y dijo que a todos los abogados asistentes y fiscales se les pide que en audiencias con “delitos tan graves, con bandas tan peligrosas, actúen con el mayor profesionalismo y la mayor dedicación, la mayor prolijidad y la mayor responsabilidad”.

Si bien dijo que hay “preocupación, autocrítica, indignación y vergüenza” por el caso, expresó que también hay “mayor responsabilidad para tratar de determinar que es lo que podemos hacer mejor y tratar de reparar aquello que tengamos que reparar”.

El fiscal subrayó en Radio Agricultura que “quisiera que se tuviera presente que una persona pudo haber sido víctima de amenazas, una persona puede haber sido víctima de distintas motivaciones para actuar de esa manera. Por lo tanto, ruego no prejuzgar”.