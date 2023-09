El fiscal nacional, Ángel Valencia, reasignó la causa por presunto fraude al fisco que se investiga en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Esta decisión que se enmarca en la previa a una eventual formalización.

La causa es llevada por la Fiscalía Metropolitana Occidente. Sin embargo, Valencia decidió reasignarla a la persecutora regional de la jurisdicción oriente de la capital, Lorena Parra.

“Se observan millonarios montos en gastos insuficientemente acreditados, incumplimiento de normas de no fragmentación en adquisiciones, compras por trato directo, pagos de honorarios por servicios cuya ejecución no se ha podido comprobar, pagos de horas extraordinarias improcedentes, entre otros”, se consigna en el oficio enviado por el jefe del Ministerio Público.

“Atendida la gravedad y complejidad de los hechos investigados, se estima conveniente que la dirección de la misma, el ejercicio de la acción penal, y la protección a víctimas y testigos, esté a cargo de un fiscal regional”, se agrega en el oficio de Valencia.

Cabe señalar que la defensa de Barriga estará encabezada por el abogado Marcelo Hadwa, quien descartó irregularidades durante la administración de la exjefa comunal (2016-2021).

“Sobre que el Ministerio Público estaría ultimando los últimos detalles para formalizar, solo puedo señalar que no tengo información al respecto. Pero me parecería extraño, porque los hechos que se le imputan (a su representada) no constituyen delito“, señaló.