El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, expusieron ante la comisión de Constitución del Senado en el marco del proyecto de reforma constitucional que busca crear la Fiscalía Supraterritorial.

En la instancia, también hicieron referencia a las bandas criminales extranjeras presentes en Chile.

“En los últimos cinco años la criminalidad organizada en Chile ha cambiado drásticamente, como sabemos. Se ha incrementado la presencia de organizaciones extranjeras con pretensiones de control territorial en sectores del país donde no teníamos esa situación”, señaló Valencia.

“Hoy día tenemos problemas en la comuna de Santiago que no tienen precedentes en nuestra historia, tenemos un problema en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío, que no tenía precedentes en nuestra historia y no es necesario abundar en los problemas que se enfrentan hoy día en la ciudad de Iquique, se enfrentan en Alto Hospicio o los problemas que hay en Arica”, añadió.

¿Cuáles son las bandas criminales que operan en Chile?

En esa línea, el fiscal nacional dio a conocer las bandas criminales que operan en el país:

Tren de Aragua.

Los Gallegos (brazo operativo del Tren de Aragua).

Los Pulpos.

Los Espartanos.

Los Chotas.

Los Valencianos.

Bang de Fujian (mafia china, zona sur de Santiago).

Asimismo, la autoridad detalló que estas bandas “se dedican a todas aquellas actividades que les reportan lucro, generalmente ilícitas, aunque a veces abordan las actividades lícitas, con el propósito de blanquear o disimular las actividades que son ilegales o criminales“.