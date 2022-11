El fiscal José Morales, actual candidato a suceder a Jorge Abott en la Fiscalía Nacional, fue pareja de Paula Díaz, una testigo clave del Caso Basura uno de los mayores escándalos de corrupción municipal del país. Así lo reconocieron ambos durante el juicio del caso, consignó un reportaje publicado por Ciper.

Díaz, abogada y ex esposa del principal del principal acusado, el ex concejal de Maipú, Marcelo Torres, prestó declaración en la audiencia que buscaba determinar las responsabilidades del hecho en noviembre de 2019.

En ese contexto, uno de los abogados de la defensa le consultó quién había sido el penalista que la asistió con la redacción de una minuta en que se desistía de sus declaraciones judiciales, las que habían permitido al Ministerio Público comenzar la indagatoria de corrupción.

“Recuerdo haber firmado un documento, pero no recuerdo qué era. Solo recuerdo que me hice asesorar por un abogado penalista, quien me señaló que no traería mayores consecuencias firmar dicho documento, afirmó Díaz en el estrado.

“¿Quién es el abogado?”, le preguntaron, a lo que respondió: “No puedo responder, porque era mi pareja“. La negativa a contestar la pregunta se extendió por 20 minutos y la testigo solo accedió tras ser apercibida: arresto y multa para que respondiera.

“La verdad es que yo lo quería proteger a él, él es fiscal, relativamente conocido, ha llevado causas emblemáticas. Él siempre me ha apoyado en el área penal, porque más que clienta y abogado, somos amigos y hemos sido amigos siempre (…) José Morales“, sinceró la abogada.

La versión de José Morales

La carta propuesta por el Gobierno para liderar la Fiscalía Nacional, se refirió al asunto la jornada del lunes en la Comisión de Constitución, luego de que el senador Rodrigo Galilea (RN) reflotara el asunto. Allí, Morales negó que existieran irregularidades y dijo que él había aconsejado a una persona a que colaborara con la investigación declarando la verdad.

En la instancia, Morales no se refirió a la relación de pareja que mantuvo con Paula Díaz y tampoco a lo que ella testificó en el juicio: que la minuta donde se desestía de sus declaraciones había sido redactada por él mismo.

Respecto a la asesoría a la testigo clave, aseguró que ésta le preguntó vía correo en una oportunidad, ya que le estaban diciendo que no debía declarar. “A cualquier persona que me pregunte, en cualquier circunstancia, en cualquier momento (…) yo le tengo que decir: ‘Mire, la declaración ante un tribunal y ante Fiscalía debe apegarse estrictamente a la verdad‘. Y fue la sugerencia que le hice en ese momento a esa persona”.

En ese sentido, el candidato a la Fiscalía Nacional aseguro que no tenía impedimento legal para asesorar a cercanos: “Le quiero hacer presente que esto de ninguna manera puede ser considerado dentro de la prohibición que tengo como fiscal, (esa) prohibición es para el ejercicio legal de la profesión. Si se considera como prohibición del ejercicio de la profesión cualquier respuesta que de un fiscal a una persona… muchas veces las personas conocen que uno es fiscal, y uno las aconseja”, continuó Morales.

Sin embargo, según consignó el reportaje, entregó una postura distinta respecto a las asesorias legales en su rol de fiscal durante un juicio del mismo Caso Basura que tuvo lugar en enero de 2022. “De ninguna manera presté asesoría legal a Paula Díaz, pues tengo prohibición legal“, afirmó en el tribunal.

Morales también explicó a los jueces que el abogado Miguel Ángel Chaves, que también interrogó a Díaz, le contó que ella había mencionado que ambos habían sostenido una relación sentimental y que eran convivientes cuando él había redactado un documento para que ella desistiera de sus acusaciones. Asimismo, Chávez le comunicó que lo citaría a declarar para desmentir la situación.

En la audiencia, el abogado le preguntó a Morales si efectivamente había mantenido una relación sentimental con Díaz. Y si bien inicialmente ste solo reconoció “una amistad”, tuvo que asumir que fueron pareja “en algún período entre 2015 y 2016”, pero negó ser el autor del documento.

“De acuerdo a lo que recuerdo que ella me señaló, ese era un documento que había redactado un abogado, de quien no recuerdo el nombre. Era un documento que ya venía previamente elaborado por un supuesto abogado”, explicó el fiscal.