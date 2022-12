Llega el fin de año y junto con ello vienen las fiestas, vacaciones de verano y los cierres académicos o laborales. La mezcla de diversos factores y las exigencias de estas fechas complica la salud mental de los chilenos. De acuerdo al último Informe de Mortalidad por Suicidio liberado este año, presenta alzas notables a partir de diciembre y durante todo enero.

“Algunas posibles razones para sentir estrés es no contar con los recursos económicos para poder brindar una cena de navidad o no poder dar un obsequio a la familia. Por otro lado, también hay quienes se sienten estresados por no haber alcanzado los objetivos de inicio del año, como el adquirir algo, bajar de peso o superar un tratamiento médico”, explicó Andrea Ramírez Tangarife, psicóloga de Psyalive.

Para la experta, es común que estas situaciones se den, en especial en adultos de mediana edad y adultos mayores de 65 años, situación que se ha agravado más con las pérdidas afectivas que se dieron durante la pandemia.

Si bien, en la sexta versión del “Termómetro de Salud Mental en Chile ACHS-UC” se reportó una baja de 15,7% de presencia o sospecha de problemas de salud mental en los encuestados, un 21% de las personas entrevistadas dijo sentirse aislada por los demás, algo que durante las fechas de fin de año toma relevancia y puede ser otro factor a considerar.

¿Qué puedo hacer ante el estrés?

En vista de esto, la psicóloga de Psyalive, entregan algunas recomendaciones para mantener una mente sana ante los posibles factores que pudieran afectarla: