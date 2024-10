Fin al CAE: ¿Qué es el FES? ¿Cómo funcionará el nuevo sistema de financiamiento de la educación?

“Por lo tanto, la gran mayoría de los beneficiarios del FES no deberán desembolsar recursos ni endeudarse, como ocurre hoy con el sistema de créditos universitarios, eliminando de esta manera el estrés asociado al pago o la adquisición de deudas durante esta etapa importantísima de la vida”, complementó el Jefe de Estado.

Gabriel Boric explicó que con este nuevo sistema, la forma en que se pagarán las carreras será la siguiente: “Un año después de incorporados al mundo laboral, la o el beneficiario comenzará a realizar una retribuciónque permitirá a otros estudiar en el futuro, que no podrá ser en ningún casosuperior a un 8% de sus ingresos. Y por un periodo proporcional al tiempo de su estudio. En régimen, este sistema implicará un gasto fiscal significativamente inferior al que actualmente el Estado desembolsa por CAE”.

En esa línea, el Mandatario fue claro en señalar que “los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida. Al mismo tiempo, el FES no generará situaciones de endeudamiento como las actuales”.