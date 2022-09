Este viernes 16 de septiembre, comienzo del feriado de fiestas patrias, y durante todo el fin de semana, se esperan precipitaciones en la zona central del país, según ha anunciado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La DMC informó que llegará un sistema frontal a la zona central este fin de semana y que las temperaturas esos días estarán en torno a los 15°C.

En detalle, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga dijo a Emol que el frente frío estaría llegando “el jueves 15 a la Región de Los Ríos. Luego, se desplazaría al norte para alcanzar el viernes 16 en la noche la Región del Biobío. Ahí, ya va a ir generando precipitaciones que, hasta el momento, están en rango de débil a normal“.

Y el sábado 17 en la tarde, “alcanzaría la Región del Maule y ya hacia fines de la tarde y noche, la Región de Valparaíso y Metropolitana“.

“Ese sistema frontal se ve con precipitaciones bajo lo normal”, aseguró Zúñiga, agregando que “no se ve un frente que vaya a generar mucha lluvia, pero lo que sí, según lo que se está mostrando en los modelos, es que hacia fines de la tarde del 17 se generen unas precipitaciones en la zona central, las cuales hasta el momento se estarían concentrando en la madrugada del 18 y parte de la mañana”. El día lunes, en tanto, el sistema ya estaría en el sector argentino”.

Así, en cuanto a las temperaturas, resumió: “Si bien el miércoles y el jueves vamos a tener unas temperaturas primaverales, vamos a estar en torno a los 22º y 24º C, el viernes disminuye y lo que es el sábado, con la gran cantidad de nubosidad que vamos a tener y la aproximación del tiempo, se notará la bajada“, dijo, agregando que “el sábado fácilmente vamos a estar en torno a los 15º C. El domingo 18 en torno a los 13º o 14º C, al igual que el día lunes”.