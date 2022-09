La noche de este jueves se vio el último capítulo de la franja televisiva electoral, ya que, justo a las 00:00 horas, terminará todo tipo de propaganda. En dicho contexto, tanto en Santiago como en las diversas regiones del país ya están ocurriendo los actos de cierre de campañas tanto del Apruebo como del Rechazo.

Los equipos de CNN Chile acudieron a ambas concentraciones, a Santa Rosa con Alameda por el Apruebo y en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano por el Rechazo. Desde la Alameda se reportó una gran cantidad de gente que cubrió varias cuadras, en un ambiente familiar, con niños y adultos mayores, en que se presentaron distintos espectáculos musicales.

Esto, sumado a la presencia de ex convencionales, representantes del ámbito de la cultura, dirigentes sociales y personajes políticos, quienes se subieron al escenario, como Yasna Provoste, Fabiola Campillai, Carmen Frei y Karol Cariola, coordinadora y vocera del comando. Actores y actrices por el Apruebo leyeron los primeros artículos de la propuesta de texto constitucional.

Con una apuesta distinta, el comando del Rechazo, coordinado por la Casa Ciudadana por el Rechazo, se concentró en el Parque Metropolitano con sus dirigentes y voceros, con un enfoque ciudadano, prescindiendo de figuras políticas.

La mencionada Casa Ciudadana, compuesta por diferentes organizaciones, dio lugar a que cada una de ellas presentara sus principales críticas a la propuesta de Constitución. En un ambiente festivo rodeado de banderas chilenas, dio su discurso el vocero de la campaña, Claudio Salinas, quien ha liderado al comando.

En cuanto a las organizaciones, se trata de quienes quisieron participar del proceso constituyente a través de las iniciativas de norma, acusando que no fueron escuchados por la Convención. En general, las críticas fueron levantadas por temas como la plurinacionalidad, educación y seguridad, este punto, uno de los principales de la jornada, fue representado por la organización No más víctimas, que defiende a las víctimas de violencia rural.

Antes, durante el mediodía, se produjo el cierre de campaña del movimiento Amarillos por Chile, donde también hubo una presencia mayoritaria de ciudadanos por sobre representantes de la política. Enfoque ciudadano que se consagró con el cierre en el Parque Metropolitano.

Consultando a la Casa Ciudadana por el Rechazo sobre los próximos pasos que se deberían seguir tras un posible triunfo del Rechazo, sus representantes manifestaron que eso aún no está zanjado, pero sí que la conversación y resolución debería ser mucho más acotada que el proceso constituyente anterior, que se necesitan certeza y, sobre todo, participación ciudadana. No obstante, no han querido aventurar el mecanismo, diciendo que eso dependerá de los partidos políticos, por lo que llaman a un acuerdo nacional.