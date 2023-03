El senador Fidel Espinoza (PS) arremetió contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, tras conocerse la contratación de su cuñado, Vicente Gutiérrez, en el Ministerio de Obras Públicas.

¿Qué pasó?

Esta semana se conoció que Gutiérrez, periodista y hermano de Camila Gutiérrez (autora de Joven y Alocada y polola del ministro), trabaja desde enero en la Dirección General de Obras Públicas como asesor directo a honorarios para el desempeño del plan de infraestructura del Buen Vivir por un monto bruto de $2.183.908.

La información causó descontento en redes sociales e incluso el ex candidato presidencial José Antonio Kast lo calificó como “una grave infracción a la probidad que debe ser investigada”.

Gutiérrez había trabajado como asesor de la diputada Maite Orsini (RD) y de la ex diputada Natalia Castillo (IND-Frente Amplio). En 2019 publicó su primer libro, Ansioso y Desnudo, y también fue conductor de Súbela Radio.

¿Qué dijo Fidel Espinoza?

A través de Twitter, Espinoza manifestó: “El que nos hablaba de ‘superioridad moral’. Sin mayores comentarios. Por eso mismo, ni en los aeropuertos puede caminar tranquilo”.

Con sus dichos, el senador hace referencia a la ocasión en que el ministro Jackson sostuvo en 2022 que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”.

En esa oportunidad, los comentarios de Jackson causaron descontento en parte de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría. Días después, el ministro pidió disculpas: “No hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad de propósito que esperamos tener, y por eso yo asumo que no estuvo bien lo que yo expresé“.

Incluso el presidente Gabriel Boric tuvo que abordar esa polémica, y lo hizo descartando que existiese una “superioridad moral” en su Gobierno. “Acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron, en ningún caso superioridad”, manifestó el mandatario en esa ocasión.