Felipe Ossandón acusa matonaje político y arremete contra su tío: “Esto ha sido una decepción”

El concejal bajó su candidatura para la alcaldía de Puente Alto, acusando que “los valores que la movilizaban son cada vez más difíciles de desarrollar en la comuna”, ante la batalla mediática del senador Ossandón, el alcalde Codina y Karla Rubilar.

Luego de bajar su candidatura por la alcaldía de Puente Alto, el concejal Felipe Ossandón acusó matonaje político y arremetió contra su tío, el senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón.

Este miércoles, el edil comunicó públicamente su decisión e hizo énfasis en el “juego político-partidario” en su sector, el cual “traicionó la imparcialidad que se solicitó desde un principio. Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Ossandón, quien fue precisamente con quien inicié este camino”.

Los motivos

Luego, Ossandón conversó con La Segunda y explicó que no había tomado la decisión de bajar su candidatura con anterioridad, porque las condiciones que se habían planteado eran diferentes.

“En su momento el mecanismo propuesto era una primaria que, garantizada la neutralidad por parte del municipio, lo que no se cumplió. Pasaron algunas semanas hasta que después de que la candidata Rubilar descartara competir por la gobernación, me volvieron a solicitar que retirar mi candidatura. No solo el senador, sino también otros actores políticos”, sostuvo. “Nosotros ya habíamos comenzado a trabajar con los vecinos y una decisión importante no se puede tomar entre cuatro paredes sin consultar a quienes te apoyan”, agregó.

Sin embargo, luego de diferentes situaciones, finalmente decidió no postularse a la alcaldía. Esto, “porque los valores que la movilizaban son cada vez más difíciles de desarrollar en Puente Alto, luego de la batalla en los medios que han librado el senador Ossandón, el alcalde Codina y la candidata Rubilar”, comentó.

“Esta pelea solo ha debilitado las confianzas y mostrado que primero están los nombres propios y luego los mecanismos institucionales. Y al final de la lista, los vecinos de Puente Alto, lo que es un gran error”, continuó.

Respecto a los plazos, Felipe Ossandón aseguró que la decisión la consiguió ejecutar dentro de los plazos que tienen los independientes. Incluso, dijo que recibió la confirmación de la acción por parte del Servicio Electoral (Servel).

Arremete contra su tío

Durante la entrevista, el concejal Ossandón también apuntó contra su tío, diciendo deberá explicarles a sus electores los cambios de opinión y posición que ha tenido respecto al caso, así como también “asumir la responsabilidad por los apoyos que ha dado”.

“Por mi parte, prefiero mantenerme en una línea política coherente y no otorgar cheques en blanco”, agregó.

“Además, le debo respeto tanto a quienes me apoyan como a quienes no lo hacen. Creo finalmente que a los políticos que han mostrado ser oportunistas y faltos de convicción hay que analizarlos por lo que hacen y no tanto por lo que dicen. Así veo la política”, siguió.

De este modo, el edil enfatizó que el matonaje político y las amenazas son puntos que tienen muy cansados a los puentealtinos, “y estas acciones las debemos erradicar de la política”.

Al respecto, se le consultó cuál había su error en la situación. “Me equivoqué al permitir que solo él liderara las primeras conversaciones”, respondió.

Posteriormente, y sin querer entrar en detalles sobre la situación familiar, Felipe Ossandón dijo que hizo enfatizar la diferencia con su tío, el senador Manuel José Ossandón. “Esto ha sido una decepción y cada uno tendrá que asumir las consecuencias de manera individual”, dijo.

“El costo más duro ha sido sentir que le fallé a todos los puentealtinos que confiaron en mí. Trabajaré intensamente para seguir junto a ellos (…). En lo político, hemos tomado caminos diferentes. Este proceso ha dejado en claro que, aunque compartimos el mismo apellido, somos dos personas muy distintas que actuamos de manera completamente diferente en la política”, añadió.

Finalmente, el concejal aprovechó el espacio para criticar al alcalde Germán Codina, a quien responsabilizó de generar diferencias en Puente Alto. “Lo he visto débil y titubeante (a Codina). Su falta de liderazgo y convicción ha llevado a nuestra comuna a estar dividida y a dar un triste espectáculo. Lo más preocupante es que la izquierda más radical es quien más se beneficia de esta situación”, sentenció.