El senador Felipe Kast habló este martes sobre un video viralizado hace algunos días en redes sociales, en el que se le veía junto a una mujer en un vehículo.

El parlamentario de Evópoli reflexionó en torno a lo que fueron los comentarios que surgieron a propósito del registro en cuestión, en el que se le ve por un par de segundos percatándose de que su acompañante lo grababa.

“Debo reconocer que inicialmente no pensaba referirme al video que se ha viralizado”, escribió en su cuenta de Twitter, “básicamente porque no veo nada que amerite hacerlo. Sin embargo, dado el nivel de comentarios que se han publicado al respecto, me parece relevante hacer reflexión sobre este episodio”.

En el video que publicó este martes el senador agradeció “las múltiples muestras de cariño” que asegura haber recibido durante los últimos días, comentando que en un principio no creyó necesario decir algo al respecto.