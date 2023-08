Durante esta jornada el Senado aprobó el proyecto de Ley de Usurpaciones, el cual regula los actos delictivos relacionados con la ocupación ilegal de propiedades, introduce nuevas sanciones y modalidades. Tras esto, el senador de Evópoli, Felipe Kast dijo que “este es el proyecto de ley más importante que hayamos aprobado en las últimas décadas para la Región de La Araucanía, esto termina con las mafias de aquellos que se sienten con el derecho de poder abusar de las familias que quieren vivir en paz”.

“Presidente Boric respete la democracia, no le aplique un veto a un proyecto de ley (…) Esto no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad —como lo ha dicho la ministra del Interior— aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga amenazar”, agregó.