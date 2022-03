El sacerdote Felipe Berríos declinó la invitación del ministro de Vivienda, Carlos Montes, para ser parte del consejo asesor que está conformando el nuevo Gobierno para enfrentar el tema de los campamentos en Chile.

“Efectivamente, recibí una invitación del nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo para participar en un grupo asesor cuya misión sería definir una política integral ante la situación de los nuevos campamentos”, dijo Berríos en un comunicado.

El sacerdote aclaró que “no definimos con el ministro Montes el asumir una función ejecutiva, como equivocadamente se ha informado en las últimas horas, toda vez que seguiré viviendo y haciendo lo que hago en Antofagasta”.

Berríos dijo que informó de estas conversaciones a su Provincial y a toda la Compañía de Jesús, mediante una carta. Sin embargo, dicha misiva “lamentablemente se hizo pública antes de concordar con el ministro la forma de materializar esta invitación”.

“Ante la inesperada situación me he puesto en contacto con el ministro Montes para declinar su invitación, agradeciendo la deferencia y ofreciéndole mi desinteresada cooperación desde La Chimba, mi lugar de trabajo”, agregó.

La invitación a Berríos generó molestia al interior del conglomerado del nuevo Gobierno debido a la serie de cuestionamientos que pesan sobre los jesuitas a propósito de los casos de abusos contra menores en dicha congregación.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló la noche de este domingo que “el presidente es el que hace las nominaciones, no los jesuitas, con todo el respeto que se merecen. Felipe Berríos no tiene ningún cargo, ni responsabilidad y no lo va a tener”.