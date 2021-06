El próximo 28 de junio es la fecha fijada para que se realice el cambio de quienes se desempeñan actualmente como alcaldes para dar paso a las autoridades electas los pasados 15 y 16 de mayo.

Entre ellos se encuentra Felipe Alessandri (RN), actual líder comunal de Santiago, quien luego de eso retomará sus labores privadas en la oficina de abogados de su familia, ubicada en Plaza de Armas.

En conversación con La Tercera, la autoridad se refirió al triunfo de su contendora del PC, Irací Hassler, y reveló que le advirtió previamente de los resultados al presidente Sebastián Piñera.

“Le expliqué el fenómeno que venía muy fuerte, que el último mes, ese alargue politizó una elección municipal que es de gestión. Exacerbó la politización, porque solo se habló de política, del Tribunal Constitucional, del 10% y se dejó de lado toda la gestión municipal que estábamos haciendo en vacunaciones, entrega de ayuda económica, sanitizaciones, en recuperar la ciudad después de todos los desmanes, y se politizó al extremo. Era cosa de ver los matinales”, dijo.

“Y eso claramente nos sacó a los alcaldes que somos gestores de la primera línea y politizó el tema, especialmente que las ayudas no estaban llegando a la gente que lo necesita y obviamente esta bronca contra el gobierno se plasmó“, detalló.

En ese sentido, Alessandri indicó que “la elección se perdió por una multiplicidad de factores y fue una derrota para toda la derecha, no solo Santiago, quizás nosotros somos el símbolo, pero fue una derrota para toda la centroderecha. Lógicamente que incidió, y quizás como hablábamos previamente, en vez de haber ido al Segundo Piso de La Moneda a advertir esto, si hubiese sido más duro con el gobierno en un matinal, quizás seguiría sentado como alcalde“.

Consultado sobre si ser “piñerista” le pasó la cuenta, el alcalde expresó que “hay una multiplicidad de factores, uno de esos, seguramente, es parte del cuento, pero no es todo. No me arrepiento de haber actuado como actué, tengo una tradición republicana, ando siempre de frente con la verdad. Entonces, cuando algo no me parece, voy y pido una reunión y digo las cosas de frente. Por lo tanto, uno es parte de la coalición, pero digo las cosas, las dije y las advertí”.

Por otra parte, si pudieron haber influido las protestas después del 18 de octubre manifestó que “sin duda, Santiago fue el epicentro del estallido social, todo pasó en Santiago. Los vecinos vivieron un infierno durante un año y medio, porque esto no fue el 18 de octubre, continuó todos los viernes, los sábados, más de 600 locales han cerrado”.

“¿Y qué hacíamos nosotros? Cuando se retiraban los manifestantes, íbamos a tratar de reponer la luminaria, reponer la vereda de nuevo. Yo estaba concentrado en recuperar la ciudad para los vecinos y lo hicimos, pero el agotamiento es brutal y eso termina pasando la cuenta“, agregó.

Finalmente, sobre si estos resultados pueden predecir una tendencia para las elecciones presidenciales, aseveró que “ciertamente. Si tú vas a las elecciones anteriores, Santiago es un predictor. Siempre ha sido así, en el último cuarto de siglo. Salió Tohá, ganó Bachelet; gané yo, ganó Piñera; ganó Zalaquett, ganó Piñera. Ha sido un predictor siempre y claramente se lo allana. Ojalá no (gane Jadue) y se rompa esa tendencia“.