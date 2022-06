Tras el anuncio de cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, los trabajadores del cobre de Quintero se movilizaron y protestaron levantando barricadas que bloquearon totalmente el tránsito en la ruta a las afueras de la planta.

Esta jornada, la Federación de Trabajadores del Cobre informó a través de redes sociales que comenzarán a preparar un paro nacional. “Ante el anuncio del cierre de Fundición Ventanas, por parte del Gobierno y del directorio de Codelco, y por acuerdo y respaldo de sus bases sindicales, la Federación de Trabajadores del Cobre a partir de este momento comienza a preparar el paro nacional en todas las divisiones de Codelco”, señalaron.

Asimismo, a través de un comunicado expresaron que “apoyamos al actual Gobierno porque se comprometió con los trabajadores del cobre para potenciar la industrialización de nuestro país, y de manera particular fomentar y desarrollar las fundiciones y refinerías públicas. Hoy estamos en contra de sus decisiones y pelearemos, no solo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de las divisiones y en particular, por la Fundición Ventanas”.

“Lamentamos que sea Codelco quien asuma la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero. Solidarizamos con las comunidades afectadas y por lo mismo, exigimos al Gobierno los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases. Normas que actualmente estamos cumpliendo y que no obstante de estar detenida la fundición durante toda esta semana, ha habido nuevos incidentes ambientales , los cuales seguramente se han producido por las otras empresas instaladas en la zona”, zanjaron.

