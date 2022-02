Los familiares de los chilenos fallecidos en el accidente de una avioneta ocurrido en Nazca, Perú, el pasado viernes, en el que murieron otras cinco personas, turistas y la tripulación, solicitan el máximo apoyo de las autoridades para repatriar sus cuerpos.

Era una joven pareja de novios, que llevaba dos años de relación y proyectos que comenzaban a concretar, de hecho, este era el primer viaje juntos al extranjero de Jorge Mandiola y Camila Quiñones.

Patricio Cossio, primo del chileno fallecido, indicó que “llegaron el lunes a Perú, dijeron que iban a viajar a Macchu Picchu, luego a Bolivia; Mi primo tenía mucha energía y quería salir a hacer de todo”.

Asimismo, Cossio manifestó que como familia se enteraron de la noticia a través de amigos que la pareja había hecho en el hotel. “Esta persona empieza a buscar a través de Instagram a todos los amigos y familiares”, dijo.

Lee también: Dos de ellos chilenos: Siete personas murieron en un accidente de avión en Perú

“Jorgito y Camila eran distintos, ellos vivían la vida siempre al máximo“, recordó su primo.

La avioneta cayó muy cerca del Aeródromo María Reiche situado en el distrito de Vista Alegre, Nazca. Desde allí la televisión peruana informaba del accidente: Distintos pedazos de la aeronave daban cuenta de la magnitud de la tragedia.

Sus pasajeros eran un grupo de turistas que habían tomado un vuelo para sobrevolar las líneas de Nazca. Ya regresaban, cuando el piloto perdió el control de la aeronave.

Sirlor Schulz, piloto e instructor de seguridad aérea, sostuvo que “el avión en que ocurrió el accidente es un Cessna 207 si no me equivoco y está diseñado para lugares complicados“. No obtsante, destacó que un accidente como este “las condiciones climáticas influyen, así como el peso que lleva, si hay una falla de motor y la expertise de los pilotos”.

Lee también: Andrés Allamand presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que solicitó líneas de acción inmediatas para que las familias de las víctimas reciban apoyo y para monitorear la investigación que se lleva a cabo en Perú. Sin embargo, los seres queridos de las víctimas dicen sentirse “desorientados en el proceso“.

“Todavía seguimos sin entender bien los tiempos, qué va a pasar, cuándo podemos ir, qué tipo de investigación se va realizar, cuánto tiempo durará y si será por parte de la policía peruana”, señaló Cossio.

Un accidente de características muy similares al ocurrido el 25 de febrero de 2019, cuando otra nave Cessna se estrelló intentando hacer una maniobra mientras sobrevolaba las líneas de Nazca. En la oportunidad, tres chilenos fallecieron.