Mientras Matías juega con su hermana sin salir de su casa por la pandemia, él y su familia esperan por una respuesta sobre su acceso al pre kínder, algo que, según acusa su madre, estaría siendo objeto de una discriminación.

“Matías tiene 5 años y se comporta como un niño de esa edad. Entiende instrucciones; tú lo puedes mandar; va al baño sólo, etc.”, explicó la madre, María Pilar Hernández, quien no puede comprender a qué se deben las trabas por parte del establecimiento.

El colegio Pumahue de Temuco fue el elegido por esta familia, el mismo lugar donde estudian sus hermanas. Sin embargo, para el caso de este menor, el proceso ha sido mucho más lento y lleno de dificultades. Incluso, han acusado trato discriminatorio debido a que tiene síndrome de Down.

“Cuando vean cómo se desenvuelve y cómo juega con sus compañeritos, cómo sociabiliza, se van a terminar los prejuicios”, indicó su madre. Asimismo, comentó que ya había postulado a Matías cuando tenía 3 años, rindiendo una prueba de admisión, pero que no superó, una historia que se repitió el año pasado y que temen que vuelva a ocurrir.

Por su parte, la Superintendencia Regional de Educación determinó que no se ocupó un proceso diferenciado para un alumno con necesidades educativas especiales.

Tras conocer este informe, la familia decidió acudir la justicia. “Lo justo para Mati es tener las mismas oportunidades que tuvieron sus hermanas”, expresó María Pilar, quien junto a su abogada están concentradas en sacar este caso adelante.

“El recurso de protección que nosotros pedíamos no es otra cosa que solicitar que el examen de admisión se adapte a las necesidades educativas de Matías”, señaló Daniela Vera, quien es la profesional a cargo de la causa de esta familia de Temuco.

A su vez, la licenciada reportó que la Corte Suprema falló en favor de ellos, reconociendo la discriminación contra Matías y dando la orden al colegio para que realizara la modificación en la prueba, la que deberá rendir nuevamente el hijo de María Pilar. No obstante y con el antecedente de la sentencia, dicha modificación y toma del examen aún no se concreta.

Posteriormente, la abogada Vera informó que el rector del establecimiento, Franklin Ávila González, les contestó que no podían efectuar la prueba adaptada porque el proceso administrativo de fiscalización ante la Superintendencia de Educación no ha terminado.

Esta respuesta, en definitiva, repercute en que Matías va a completar dos años sin acceso a la educación en ese colegio, pese al fallo del tribunal y a que sus hermanas jamás tuvieron inconvenientes para estudiar ahí.

Otra de las explicaciones que dio la cadena de Colegios Pumahue, con su sede en Temuco, es que han discutido las metodologías de evaluación, sin embargo, no habrían contado con la aprobación de la apoderada de del niño.

En tanto, María Pilar dijo que sólo les han ofrecido una prueba presencial, lo que, claramente no se condice que las medidas de seguridad ante la crisis sanitaria. Razón por la que ella no accedió a la propuesta para no exponer al menor a focos de infección.

Para la abogada, esta sería una señal confusa, poco clara e inconsecuente. “¿Al colegio le importa resguardar la salud de todos los postulantes menos la de Matías? ¿Por qué nuevamente hacen una diferenciación con él?”, cuestiona la mediadora yendo a la base de las argumentaciones presentadas por Pumahue.

Ratificando lo anterior, Cristian O’Ryan, superintendente de Educación, recordó que el llamado a los establecimientos es a que adapten sus procesos de admisión en período de pandemia. “Es difícil que un niño pueda acercarse a dar una prueba de manera presencial”, recalcó.

Pese a los obstáculos impuestos por el Colegio Pumahue de Temuco, María Pilar Hernández insistirá para que Matías sea evaluado con una prueba justa, sin descartar demandas civiles por daño moral, ya que ella apela a que su hijo sea considerado como cualquier otro niño.