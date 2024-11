Factchecking UC: ¿Solicitó transferencias de competencia Rodrigo Mundaca para el gobierno regional de Valparaíso?

“En el gobierno del presidente Piñera se traspasaron 15 atribuciones a esta nueva figura. Solo en el gobierno del presidente (Boric) se han transformado cuatro y de hecho usted perdió la oportunidad, porque nosotros en la ley establecimos que en los primeros 24 meses podíamos pedir atribuciones. Y usted no pidió ninguna”, señaló María José Hoffmann, candidata a gobernadora regional de Valparaíso.

El Equipo de Factchecking.cl concluyó que la afirmación es imprecisa tras su investigación, ya que Rodrigo Mundaca no realizo el traspaso en los primeros 24 meses, pero sí realizó tres solicitudes de traspaso de competencias por otros medios. Además, durante el periodo de Gabriel Boric, se traspasaron competencias, dos más que las mencionada por la candidatada.

Según la Ley 21.074 y el Decreto Supremo 656 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las solicitudes formales de transferencia de competencias se realizan mediante Oficio del Gobernador Regional durante los dos primeros años de gobierno, siendo requeridos un conjunto de antecedentes técnicos, además de la aprobación del CORE.

Tras ser consultada por FactChecking.cl, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) aclaró que “Este procedimiento no ha sido activado por el Gobierno Regional de Valparaíso. No obstante, y en el marco del protocolo de acuerdo en materia de descentralización firmado en 2023 por el ejecutivo y AGORECHI, existió una ventana para consensuar posibles transferencias de competencias.”

A través de este mecanismo, la Subdere detalló que Rodrigo Mundaca solicitó las siguientes competencias:

1. Gestión hídrica, relativas tanto a la planificación estratégica de cuencas, como a la regulación de servicios sanitarios de agua potable.

2. Constitución de un Área Metropolitana, compuesta por las comunas de Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

3. Presidir el Consejo Regional de Capacitación, función que hoy realiza regularmente el Gobernador.

En el periodo del presidente Gabriel Boric, se han realizado el traspaso de seis competencias bajo la ley 21.074, dos más que las señaladas por Hoffmann en el debate. Estas son: 1. Presidencia del Comité de Evaluación Ambiental. (url) 2. Presidencia del Consejo Regional de Capacitación. (url) 3. Fijación de vías de acceso a playas en terrenos colindantes. (url) 4. Otorgamiento de concesiones gratuitas de corto plazo. (url) 5. Elaboración de planes urbanos intercomunales. (url) 6. Presidencia del Comité Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC). (url)

En su mandato (2018-2022) se realizó el traspaso de 15 atribuciones a los gobiernos regionales. Tal como indica el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, estas atribuciones son:

– Competencia 1: Elaborar Anteproyecto de Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano

– Competencia 2: Elaborar planos de detalle de espacios declarados de utilidad pública en los planes reguladores intercomunales.

– Competencia 3: Calificar las áreas y comunas sujetas a planificación urbana intercomunal

– Competencia 4: Designar comisiones para asesorar los estudios de planificación urbana intercomunal.

– Competencia 5: Cautelar la generación de nuevas áreas urbanas en zonas rurales

– Competencia 6: Priorización de Subsidios del Programa de Apoyo al Transporte

– Competencia 7: Prohibición de Circulación en vías públicas (excluye RM)

– Competencia 8: Plantas de Revisión Técnica

– Competencia 9: Levantamiento de necesidades comunales para concursos Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

– Competencia 10 y 11: Radiodifusión Comunitaria Ciudadana

– Competencia 12: Coordinación en materia de tránsito

– Competencia 13: Focalización y modificación de instrumentos (3 programas)

– Competencia 14: Focalización herramientas regionales

– Competencia 15: Asignación de recursos a requerimientos regionales

El Instituto Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile explica el mecanismo para solicitar una transferencia de competencias, explicado en la ley 21.074, artículo 12: