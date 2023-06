Este viernes, la alcaldesa Irací Hassler junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentaron los avances de la recuperación y limpieza de fachadas del eje Alameda-Providencia.

La iniciativa cuenta con un 60% de avance. En cuanto a la comuna de Santiago, en el marco del proyecto Nueva Alameda, se ha mejorado en un 45%, realizando arreglos en dependencias como el Portal Edwards, el Colegio de Arquitectos y la Iglesia San Francisco.

Es importante destacar que el plan tiene como propósito mejorar los inmuebles, tanto particulares como patrimoniales, dentro de un tramo de ocho kilómetros que abarca las comunas de Santiago y Estación Central.

En tanto, la recuperación del sector de Estación Central se encuentra en un 92%. “En la vida, lo que no se ama, no se cuida. Llevamos un 60% de avance en la limpieza de 8 kilómetros de fachadas del eje Alameda-Providencia”, destacó el gobernador Orrego.

“El vandalismo y daño al patrimonio colectivo son inaceptables y no lo toleramos.Seguiremos recuperando Santiago para las personas”, agregó.

