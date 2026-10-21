Expresidente Boric afirma que “hoy día la izquierda no es mayoría en Chile” y llama a dejar atrás las pugnas internas

Este miércoles, en el marco de los 120 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), el expresidente Gabriel Boric abordó los desafíos de su sector en el país, señalando que actualmente “no es mayoría”, y apuntó a que los sectores de izquierda debiesen abandonar las pugnas internas para salir a dialogar y convencer a los sectores que piensen diferente.
“Chile no es un país en donde el 100% de las personas sea de izquierda y, de hecho, hoy día la izquierda no es mayoría en Chile. Y para volver a ser mayoría tenemos que lograr hablar con los distintos”, afirmó el exjefe de Gobierno.
“Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta de que el debate en Chile está también yendo por otra parte. No perdamos de vista que para volver a ser mayoría en Chile tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros“, abordó Boric.
Las declaraciones de Boric forman parte de una agenda conmemorativa que incluyó el lanzamiento de la web del Archivo FECh y el fotolibro “FECh 120 años: una historia en portadas”.
Lo más leído
- Oposición argentina rechaza insultos de Javier Milei a Pedro Sánchez: "Nos avergüenza"
- El fin de una era: Electronics Arts cierra el estudio BioWare y cancela el nuevo "Mass Effect"
- Servicio de Migraciones alerta por "limbo migratorio" tras frenarse más de 3 mil expulsiones en tribunales
- Ministro Rabat defiende reforma al INDH y acusa “abuso” en querellas por el estallido: Solo 68 de 3.263 tuvieron “algún destino”
- Presidenta del Senado oficia a ministro de Justicia por rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales