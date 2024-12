Expresidenta Michelle Bachelet fue galardonada con el Premio Indira Gandhi para la Paz, el Desarme y el Desarrollo 2024

La expresidenta Michelle Bachelet fue galadornada con el Premio Indira Gandhi para la Paz, el Desarme y el Desarrollo 2024.

Así lo dio a conocer hace algunos días el Congreso Nacional Indio a través de sus redes sociales.

La condecoración es entregada a aquellos personajes que han realizado destacadas contribuciones a la sociedad. Así, se le otorgó a la exmandataria “por el ejemplo y la inspiración que representa para mujeres y hombres de todo el mundo al esforzarse con firmeza por la paz, la igualdad de género, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo en circunstancias difíciles, y por sus contribuciones a las relaciones de la India con Chile”.

Bachelet, que ha desempeñado cargos como directora fundadora de ONU Mujeres, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, es “una de las voces más destacadas del mundo en defensa de la paz, la igualdad y los derechos humanos”, indicó el organismo en un comunicado.

Y se ha referido enérgicamente en favor de la igualdad de género y de los derechos de los sectores más vulnerables de la población, “tanto en su país como en todo el mundo”

También se señaló la “valentía” de Bachelet y su “ejemplo al defender la paz y los derechos de las personas marginadas siguen siendo una fuente de inspiración para hombres y mujeres de todo el mundo”.

