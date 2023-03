En el marco del Día Internacional de la Mujer, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió a los desafíos en materia de género y sostuvo que “todavía hay mucho por avanzar“.

“Todavía hay mucho por avanzar, sobre todo en algunas áreas específicas y no solo en la política, yo diría en todos los lugares de toma de decisiones”, señaló la ex jefa de Estado a TVN.

En esta línea, agregó que “la experiencia internacional y nacional muestra que tener más mujeres en lugares donde se toman decisiones permite mayor diversidad y mejores resultados“.

“Tenemos deudas y desafíos, esa deuda cultural, todavía muchas familias tratan distinto al hombre que a la mujer“, añadió. En esta línea, sostuvo que las principales deudas son la “brecha salarial” y la “violencia de género“.

El rechazo a la Constitución

La exmandataria también se refirió triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del 2022 y señaló que cree “que la mayoría de los chilenos no conocía mucho qué iba en la Constitución, no sé cuánta gente leyó el manuscrito de 200 y tantas páginas, conozco muchos que no se la leyeron”.

Al respecto, agregó que “yo creo que la ciudadanía no tenía idea que las constituciones antiguas no mencionan ni una sola vez a la mujer y tampoco les importaba realmente”. “Esto ha sido una toma de conciencia gradual”.

Bachelet recordó una anécdota sobre este punto. “Había una mujer, no voy a decir de qué partido, que decía que en Chile no había discriminación contra la mujer, y cuando yo le dije ‘¿pero cómo no te pasa esto, esto y esto?’. Ella decía ‘eso es natural, es normal’”.