Expertos de la ONU denuncian bodas y festejos en Colonia Dignidad: “Nos consterna, ahí se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos”

(EFE).– Expertos de Naciones Unidas denunciaron que recibieron información sobre la celebración de bodas y otros festejos en Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad, donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Nos consterna que se puedan celebrar festejos en un lugar donde se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos y cuya expropiación estaba prevista”, subrayaron este martes en un comunicado conjunto, donde advirtieron que se preparan actividades de similar naturaleza en las próximas semanas.

“Instamos a las autoridades chilenas a que adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes“, subrayaron los expertos, entre ellos, el relator especial sobre la tortura, Pau Pérez-Sales, y miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas.

Colonia Dignidad, fundada por migrantes de origen alemán, operó en coordinación con las fuerzas armadas para llevar a cabo detenciones arbitrarias, actos de tortura, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, recordaron los firmantes en el comunicado conjunto.

Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados, exhumados e incinerados en el propio recinto, donde se estima que más de un centenar de personas podrían haber sido víctimas de desaparición forzada.

“Es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia de Chile, y no puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento“, insistieron.