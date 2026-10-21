Exministro Marcel cuestiona manejo del Gobierno por las bencinas y propone ajustar los márgenes del Mepco para evitar alzas bruscas

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, participó este miércoles en un conversatorio del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde planteó sus reparos a la gestión del Gobierno para hacer frente al alza en el precio de las bencinas.

Marcel explicó que es fundamental continuar utilizando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), pero propuso ajustar sus márgenes.

“Modificaría levemente los márgenes de ajuste, ya que con el máximo vigente de $30 el proceso sería muy lento”, señaló, explicando que de esta forma el incremento de precios internacionales se traspasaría al mercado nacional más rápido, pero sin perder la gradualidad.

Con esto, estimó que se habría evitado el escenario actual ante el alza de los combustibles: “Habríamos estado muy por debajo de los $300 y tantos pesos, reduciendo el costo fiscal y dándole tiempo a la gente para adecuarse”.

Ejemplificó esto con el panorama que enfrentó al inicio del gobierno de Gabriel Boric, cuando, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, se registró un alza repentina en el precio de las bencinas, escenario que sostuvo que fue “parecido” al que complica actualmente al presidente José Antonio Kast.

“Teníamos que hacer un ajuste fiscal grande y afrontar el shock del petróleo y los alimentos (…)”, recordó. A pesar de esas dificultades, subrayó que el Ejecutivo optó por absorber el costo financiero del Mepco: “Incurrimos en los costos que implicaba y eso formó parte del ajuste de 2022”.

Además, argumentó que dejar que el precio de la bencina suba de forma repentina es un error, debido a que el alza del combustible genera una sensación automática en la percepción pública de que la situación económica del país es compleja y de que podría empeorar.

“Lo que la gente entiende por inflación no es el IPC; son ciertos precios emblemáticos. El más común en todo el mundo es el combustible”, sostuvo.