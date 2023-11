El abogado Carlos Gómez interpuso una denuncia por despido injustificado y acoso laboral en contra del exministro y secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand.

Hasta el año pasado, el jurista trabajaba en el equipo de la Segib, organismo radicado en Madrid, España.

De acuerdo a La Tercera, la disputa entre Gómez y el exministro comenzó cuando Allamand asumió sus funciones en la capital española. En esa oportunidad, el abogado había llegado un día antes para asumir el cargo de gestor del Fondo Chileno de Cooperación Sur-Iberoamericano por dos años.

El jurista dijo al mencionado medio que Allamand intentó cambiarle las condiciones de su contrato, estableciendo una remuneración menor. Sin embargo, y tras no aceptar, se le dio término a su situación laboral.

Tras ello, Gómez interpuso una demanda formal ante la justicia española, aunque esta se declaró incompetente debido a la inmunidad de la entidad al ser un organismo internacional.

De esta manera, el letrado inició un mecanismo formal que tiene la secretaría para resolver problemas con funcionarios, en donde presentó una reclamación por escrito a Allamand para que este responda y luego convoque a un comité de árbitros que resuelva la controversia.

En esa línea, Gómez acusó al excanciller de dilatar el proceso y no convocar al comité, por lo que hasta ahora sigue sin recibir respuesta. Además, no recibe un sueldo dado que su visa no le permite trabajar en otra parte.

Por ello, el abogado solicita una indemnización y que se convoque al comité de árbitros para resolver la controversia.

“Allamand no me habló nunca más”

Gómez afirmó que recibió el visto bueno para ocupar el cargo ante que Allamand asumiera en su cargo en la Segib. No obstante, acusa que su relación con él cambió apenas el exministro llegó al puesto.

“Desde ese momento no me habló más y pasó a considerarme un estorbo“, aseguró.

Desde el organismo, señalaron que el cargo de Gómez “quedó sujeta a las actividades de dicho fondo, a la disponibilidad de recursos. En el mes de mayo de 2022 el gobierno de Chile comunicó la decisión de finalizar la labor del gestor del fondo (Gómez) atento a que fue solicitado, como ya se ha dicho por el Gobierno de Chile”.

Tras finalizar el contrato del jurista, se estableció un proceso de negociación para buscar una alternativa, en donde se le ofreció una reducción de sueldo y el tiempo de contratación, además de renunciar a cualquier acción legal contra el organismo, cosa que el abogado no aceptó.