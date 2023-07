El presidente de la Asociación Gremial Nacional Pensionados de las FF.AA., Carabineros (r) y Montepíos, César Cereceda, denunció una serie de irregularidades en el sistema de salud de Capredena. De acuerdo al dirigente, están dispuestos a abandonar masivamente dicha institución debido a las constantes complicaciones para poder recibir atenciones de salud.

“La sociedad en Chile cree que tenemos todo gratis, la salud gratis y no es tan así. Nosotros también pagamos el 7% de salud y también pagamos un seguro complementario voluntario para mejorar el sistema de salud. Sin embargo, esas mejoras, con lo caro, con los costos altísimos que hay hoy día en tecnología, los profesionales y todo el asunto, no es el paraíso que la gente cree y tampoco es gratis”, manifestó a CNN Chile.

Según la organización, hoy en día existen muchos caso de personas de la tercera edad que no pueden realizar sus tratamientos debido a los elevados costos y a coberturas insuficientes. Asimismo, aseguran que al término de la pandemia del COVID-19 este problema se agudizó debido a la interrupción de tratamientos para adultos mayores con enfermedades crónicas.

“La situación de los pensionados de las Fuerzas Armadas no es buena. Nosotros no tenemos derecho al plan AUGE, así mismo no tenemos derecho a la PGU tampoco”, expresó el exfuncionario.

Sobre lo mismo, Cereceda aseguró que los exfuncionarios de Carabineros son los más perjudicados. “Ellos no tienen una ley, ellos se rigen por el decreto 509 y 844 (Dipreca) que le fijan los valores, las bonificaciones, pero no tienen una ley que los regule, que los ayude como a nosotros. Por tanto, están permeables a las variables del sistema y obviamente que pagan un seguro de salud altísimo, que no lo paga nadie más que ellos“, dijo.

A su juicio, Capredena “no debería ser un sistema, debería ser una ley y regirse por la misma ley que sigue la Armada, el Ejército y la Fuerza Área que es la Ley de Salud de las Fuerzas Armadas”.

“Mientras los civiles pagan el 7% nosotros estamos pagando el 10,5% y aún así no alcanza“, denunció.

Capredena “tiene muchas vulneraciones”

Sobre lo mismo, Cereceda detalló algunas de las vulneraciones a las que se enfrentan día a día. “Se vulnera la ley en muchos aspectos, por ejemplo, la ley de salud nuestra dice que tiene que atender a todos, a Fonasa, a las Isapres, a todo el mundo, sin embargo, nosotros tenemos preferencia, pero no es así y producto de eso mismo, el gran volumen de gente o personas que se atienden en los hospitales nuestros por Fonasa y por las Isapres, que nuestros hospitales también están colapsados hoy día, entonces, también tenemos listas de espera para los profesionales de dos meses, tres meses y cuesta un mundo conseguir hora“, dijo.

“Hoy día los pensionados o pagamos las atenciones médicas, o compramos los medicamentos, o compramos la alimentación para no morirnos por enfermedad. Esa es la situación y con pensiones que no superan los $69 mil pesos, usted entenderá que es muy difícil sobrevivir en este país“, zanjó.