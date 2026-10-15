Exdelegado Durán apunta a “un problema de conducción y gobernabilidad” por dichos dispares entre Codina y Orrego por compra de radares meteorológicos

El exdelegado presidencial, Gonzalo Durán, sostuvo que “hay un problema de conducción” ante las declaraciones contrapuestas del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, sobre la compra de radares para prever eventos meteorológicos en la RM.

Durán sostuvo a T13 que “hay un problema claro de planes para enfrentar los desafíos del país, hay un problema de conducción, hay un problema de gobernabilidad” ante los dichos de Codina y Orrego por la compra de los dispositivos con el uso del 2% del presupuesto establecido a gobiernos regionales ante emergencias.

“Cada vez vamos a enfrentar más fenómenos de esta complejidad, lluvias muy intensas en muy corto tiempo, altas temperaturas, olas de calor (…) Aquí se requiere una política de Estado y se requiere invertir“.

Asimismo, abordó el carácter regional centrado en la RM que adquirió la discusión, ya que en otras regiones también ocurrieron desastres asociados a las intensas lluvias. “Y esto no se puede invertir solo desde la perspectiva de la Región Metropolitana; pareciera ser que cuando las cosas ocurren en la Región Metropolitana, nos importa el fenómeno“.

“Esto ha ocurrido en la Región de Biobío; han ocurrido fenómenos complejos en el norte, como nunca antes. Es decir, hay que tener una mirada nacional y, en ese sentido, el gobierno nacional es quien tiene que consolidar una política“, concluyó el exdelegado, quien formó parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Las declaraciones contrapuestas de Codina y Orrego

En diálogo con Radio Universo, Codina afirmó que se destinaría el 2% contemplado en la Ley de Presupuestos 2027 para realizar la compra y adquirir los radares meteorológicos.

Cabe recordar que el presidente José Antonio Kast confirmó en julio, durante las intensas lluvias que afectaron a la zona norte y sur del país, la liberación de recursos de los gobiernos regionales para enfrentar la emergencia.

Por su parte, Orrego advirtió que cuentan con “el presupuesto comprometido este año”; no obstante, afirmó que “como Gobierno Regional, hemos tomado la decisión de tomar contacto con la Dirección Meteorológica de Chile y ver si efectivamente esos radares están disponibles, si se pueden comprar y comprarlos, porque Santiago tiene que estar mejor preparado“.

Tras sus palabras, criticó al Ejecutivo sobre los recortes al presupuesto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y afirmó que era “contradictorio” debido a las emergencias en el país.

“Yo le pido al Gobierno coherencia. Pongamos la billetera donde ponemos la boca. Si las emergencias son tan importantes, pongamos los recursos. De lo contrario, honestamente, pura música“, sostuvo Orrego.