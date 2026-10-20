Excarabinero condenado por el caso Campillai arremete contra los exgenerales directores Rozas y Yáñez: “Nos entregaron, así de simple”

El excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos contra la senadora Fabiola Campillai, arremetió contra los exgenerales directores de la institución, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, por su gestión durante el estallido social.

Maturana, junto con Claudio Crespo —excarabinero que fue absuelto en el caso donde se le acusó de dejar ciego al diputado Gustavo Gatica—, participó en el programa Esfera Pública, de la senadora Vanessa Kaiser (PNL).

Allí, ambos exfuncionarios criticaron la falta de respaldo por parte de los altos mandos de Carabineros. Sin embargo, Maturana endureció el tono y apuntó contra las exautoridades de la institución, Mario Rozas y Ricardo Yáñez.

El excarabinero reveló que “en su momento se nos prohibió usar la escopeta antidisturbios. O sea, nos limitan para poder disolver la masa con solamente escopeta lanza gases. Nos limitaron al casi 50% de nuestro armamento“.

Asimismo, relató que trabajaban en condiciones “precarias” y que, en su caso, dado que pertenecía a la parte administrativa de la institución, solo le dieron instrucciones como “toma, este es tu implemento, sal con lo que tienes”.

“Y eso con carabineros que trabajaban administrativamente, lejos de saber cómo era el control del orden público. De esa forma salíamos a trabajar en estos seis meses, donde inevitablemente había momentos de mucho conflicto. Entonces, ¿cómo trabajamos? Esa es la consulta”, añadió.

En esa línea, manifestó que existió escasez de alimentos en algunas comisarías y que los funcionarios estaban física y mentalmente agotados por las largas jornadas ante las manifestaciones.

“Cuando pasa eso, ¿dónde está el apoyo? Y no lo teníamos por parte tampoco de la gente que nos gobernaba. Y más del alto mando. Soy reacio a hablar del alto mando, sobre todo de la época; nos entregaron, así de simple“, acusó.

Criticó que el ascenso de Yáñez como máxima autoridad se diera después de que carabineros de bajo rango terminaran procesados o condenados por casos del estallido social.

“En esa época era el director de Orden y Seguridad, trabajando directamente con la general Sosa, hoy activa, que era la encargada de Derechos Humanos en Carabineros. Mágicamente, después, Yáñez asciende a director y Sosa se mantiene. Ahí es donde criticamos, dónde estaba el apoyo del alto mando”, remarcó.

Además, rechazó el gesto de Rozas cuando repartió alimentos a los funcionarios en ese entonces. “Nosotros no necesitábamos eso, necesitábamos que el general director estuviera sobre todo con Fuerzas Especiales”, enfatizó.

“Esa es la rabia que uno puede tener con el alto mando. Hicimos lo que correspondía, y claramente. En el juicio demostramos un montón de cosas que no se tomaron en cuenta”, finalizó.