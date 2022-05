La bancada de Evópoli en el Cámara de Diputadas y Diputados decidió expulsar este jueves al diputado independiente por el partido, Enrique Lee, esto, luego de haber respaldado la acusación constitucional en contra del ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

Según consignó Biobío Chile, Francisco Undurraga, jefe de bancada de los diputados Evópoli, señaló al respecto que “no compartimos los argumentos de fondo y forma de la presentación realizada en contra del ex canciller, por lo cual no nos adherimos a dicha acusación y tenemos la profunda convicción que dicha presentación no tiene asidero jurídico ni político“.

A los firmantes del libelo acusatorio, Pamela Jiles (Ind), Clara Sagardía (Ind), Viviana Delgado (PEV), Gaspar Rivas (PDG), Víctor Pino (PDG), Francisco Pulgar (Ind. PDG), Giovanna Ahumada (PDG), Roberto Arroyo (PDG), Karen Medina (PDG) y Rubén Oyarzo (PDG), también sorprendió la adscripción de la parlamentaria republicana Gloria Naveillán.

La acción interpuesta señala que el actual secretario general iberoamericano se ausentó del país en un momento clave, donde se discutían políticas para frenar el ingreso irregular de inmigrantes por la zona norte de Chile.

Por su parte, el Diputado por Arica y Parinacota sostuvo que comprende “la defensa que partidos políticos cercanos al ex ministro hacen al respecto“, pero que, sin embargo, “mi independencia política me permite sopesar las lealtades y, en este caso, mi lealtad primera está del lado de la gente del norte”.

“Agradezco al comité parlamentario Evópoli la generosidad de haberme integrado como independiente a su equipo y haberme dado hasta ahora la libertad de decisión, aun cuando no coincidiera a veces con la posición oficial de este partido”, agregó. Por último, indicó que la acusación contra el ex ministro Allamand “va a sentar un precedente más allá del resultado de la misma”.