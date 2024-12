“Puede existir al menos una eventual ganancia secundaria”: Defensa de Valdivia cuestiona motivaciones de denunciante

Paula Vial, abogada del exfutbolista profesional, afirmó que existen pruebas que indican que la denunciante habría sido influenciada por su entorno para presentar la acusación, señalando como posibles motivaciones los celos y una relación previa que mantenía con otra persona.

El exfutbolista de la selección chilena, Jorge Valdivia, sigue en el centro de la polémica tras ser acusado de abuso sexual y violación contra dos personas, hechos por los que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

En medio de este escenario, su abogada defensora, Paula Vial, entregó nuevos antecedentes sobre la segunda denuncia en su contra, correspondiente a un hecho ocurrido el pasado 18 de octubre, según la investigación judicial.

Vial señaló que han realizado pruebas psicológicas y psiquiátricas relacionadas con el comportamiento de la denunciante, y aseguró que existirían indicios que cuestionan la intencionalidad de la acusación.

“Hay antecedentes para ello, no la elaboramos en el aire. Hay mensajes previos y posteriores”, declaró en entrevista con El Mostrador.

La abogada afirmó que la segunda denunciante podría tener motivaciones secundarias para presentar la acusación ante el Ministerio Público.

“Es evidente que hay un contraste profundo entre lo que se señala en la declaración y lo que en verdad ocurre. Hay algo que no cuaja, y sí es razonable pensar que fueron construidas“, expresó Vial, sugiriendo que habría una relación previa de la víctima con otra persona que podría haber influido en su relato.

“Puede existir al menos una eventual ganancia secundaria, que tiene que ver con una relación previa que ella tiene, por celos, en fin, pero con quien mantiene una relación afectiva, se lo reprocha inmediatamente a la mañana siguiente”, explicó la abogada, apuntando a un posible conflicto interpersonal como trasfondo de la denuncia.

Además, Vial indicó que la denunciante habría sido influenciada por su entorno para presentar la acusación debido a lagunas en su memoria de los hechos.

“De alguna manera fue empujada a llenar su falta de memoria con esta imputación por ese mismo entorno, hay una inoculación en ese sentido, porque ella lo que dice es que no recuerda, y obviamente, si no recuerda, no es su relato”, concluyó.