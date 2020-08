La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, realizó un balance de cómo se han desarrollado las primeras horas de la reapertura parcial del mall Costanera Center.

En un punto de prensa desde el mismo centro comercial, la autoridad señaló que “hoy día ha andado bien, vamos a estar fiscalizando muy fuertemente, se trata de ir abriendo paulatinamente, lo primero es la seguridad y salud de la personas que trabajan acá y de los que vienen a comprar y de nuestros vecinos”.

La líder comunal aseguró que este proceso “no significa que vamos a dejar de fiscalizar, vamos a fiscalizar de forma muy fuerte, acá las multas pueden ser muy caras”.

La autoridad recordó que al centro comercial sólo pueden asistir a trabajar personas que vivan en comunas en fase 2, mientras que quienes viven en aquellas que se mantienen en fase 1 sólo pueden asistir a farmacias y supermercados.

“Esto no es broma, no se trata de pasarlo bien, estamos en una fase de cuidarnos todos todavía. Queremos pasar a la fase 3 y no a la 1″, añadió la alcaldesa.

En la misma línea, aseguró que “si hay personas irresponsables que vienen a vitrinear acá, no les quepa duda que si los pillamos, van a pasar un muy mal rato“.

La alcaldesa también fue consultada sobre la petición de sus pares Felipe Alessandri (Santiago) y Rodrigo Delgado (Estación Central), quienes piden que los centros comerciales se abran en la fase 3.

“Ustedes ven que esto está funcionando bien, hay que hacer trabajo con los locatorios y fiscalización fuerte, no basta con pedir que la gente se porte bien, pero si usted no fiscaliza en forma muy feroz, va a tener desorden”, dijo.

“Estoy absolutamente de acuerdo con que abramos de forma paulatina”, añadió.