La mañana de este domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei comunicó que tras “dos años invicta” dio positivo por COVID-19 y que se encuentra aislada en su domicilio.

La ex parlamentaria publicó un video en su cuenta oficial de Twitter donde detalla que se tuvo síntomas como dolor de garganta y de cabeza la noche del viernes.

“Lo encontré raro y fui el sábado en la mañana a hacer el test de COVID-19, y el sábado en la noche supe que estoy positiva, es decir, estoy contagiada”, agregó.

Asimismo, la edil expresó no saber cómo llegó a contagiarse, asegurando que “en general soy súper cuidadosa”. De todas formas sostuvo que espera no provocar muchos contagios.

“Obviamente voy a estar aislada, eso no significa que no preocupe de los temas de la municipalidad porque estoy funcionando de una manera muy cuidadosa para ojalá no contagiar al resto de mi familia”, añadió.

En cuanto a su estado de salud, reveló que “los síntomas son relativamente leves y estoy segura que eso es porque tengo las tres vacunas”.

Por último recordó que “el lunes empezamos con la vacunación de cuarta dosis para una cierta categoría de personas” y llamó a estar atentos porque “estas vacunas son las que nos están permitiendo mayor movilidad, pero además que cuando nos contagiemos efectivamente los síntomas sean mucho más leves”.