Luego de una reunión con dirigentes de Renovación Nacional (RN), la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), abordó la posibilidad de mantenerse en la alcaldía de la comuna.

Semanas atrás, el timonel de la tienda política, Javier Macaya, aseguró que iba por la reelección y señaló que ante una campaña presidencial “los vecinos de Providencia van a entender la responsabilidad importante que eso implica. No sería ni la primera ni la última vez que ocurre. Ha ocurrido en la elección anterior con Jadue, antes ocurrió con Lavín”.

Sin embargo, la jefa comunal se distanció de la certeza de Macaya.

“Si voy a ir o no a elección, es una decisión que tendré que tomar en un par de meses más“, dijo.

Pese a aquello, Matthei sinceró que su trabajo en el municipio “ha sido lo que más he gozado en mi vida, no hay nada que me haya traído tanta alegría y entusiasmo”.

Consultada sobre una lista única de candidatos representantes de Chile Vamos, la alcaldesa sostuvo que “si llevamos dos o tres candidatos a alcaldes o gobernadores, vamos a perder y, por lo tanto, en algunos tipos de elecciones nos tenemos que poner de acuerdo y creo que hay muy buena disposición de todos para que nos pongamos de acuerdo con él o la mejor candidata“.

Cabe mencionar que la militante de la UDI es el nombre que más suena para liderar las cartas presidenciales de la oposición.

“Es la que tiene mejores posibilidades de ganar una elección presidencial. En su momento, quizás la hegemonía del sector era un tema. Pero creo que hoy, en pos de lo que está en juego, hay que dejarlo de lado”, señaló Javier Macaya.