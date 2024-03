La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reconoció este lunes que aunque aún falta tiempo para la carrera presidencial se está preparando “con buena gente en distintas áreas“. Esto en el caso de que le toque asumir ese desafío.

En el marco de su buen posicionamiento en las encuestas, la jefa comunal comentó en conversación con Canal 13 que “en política pueden pasar muchas cosas que pueden cambiar en cualquier minuto. En este minuto estoy muy bien en las encuestas, pero falta un año y medio para las elecciones“.

En ese sentido, subrayó que “estoy tratando de ser sumamente responsable y sobre todo en materia de seguridad ciudadana, estoy preparando equipos buenos, porque creo que aquí hay que tener a los mejores chilenos y probablemente con asesoría extranjera, porque el problema es demasiado grande”.

“Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata, ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio (…) pero, por un lado, tengo que ser responsable, porque veo que hay una posibilidad y no puedo hacer como que esto no existe, y me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”, aseveró.

Además, la alcaldesa se preguntó: “¿Qué es lo que va a pasar? Solo Dios sabe, nadie sabe, pero yo soy una persona que trato de ser responsable. Veo que hay una posibilidad y, por lo tanto, responsablemente me tengo que preparar lo mejor posible por si eso sucediese“.

“Si no llega, no llega no más, que tanto, yo no estoy haciendo ni codazos, ni rodillazos, nada por ser, pero si me toca lo voy a asumir con una responsabilidad total”, zanjó.