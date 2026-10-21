Evelyn Matthei descarta asistir a comisión por el caso Cerimedo: “El tema de los bots ya pasó”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei confirmó que no asistirá a la comisión investigadora del Congreso por el caso Cerimedo, relacionado con el uso de bots en redes sociales, planteando que lo que realmente importa es “cómo mejorar el alzamiento del secreto bancario”.

Matthei, invitada a la instancia para relatar el acoso de bots que denunció durante su candidatura, descartó su presencia en la instancia que fue conformada en septiembre para esclarecer el uso de cuentas automatizadas y posibles influencias indebidas en procesos electorales. “No voy a ir a esa comisión. Ya lo decidí. No voy a ir a Valparaíso a ver ese tema”, recalcó durante una entrevista en Radio Pauta.

Si bien consideró relevante investigar el tema, sostuvo que los parlamentarios deberían enfocar el trabajo legislativo en mejorar el alzamiento del secreto bancario. Así, organismos como la Fiscalía no tendrían que solicitarlo nuevamente si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ya pidió el alzamiento a un juez. Agregó que organismos públicos, como municipios o ministerios, no deberían tener la facultad de mantener en reserva los depósitos y captaciones.

“Se ha hablado mucho sobre si voy a participar o no en esa comisión por el tema Cerimedo. Primero, a mí me gustaría que el Congreso se preocupara realmente e invirtiera todo su tiempo en solucionar los problemas principales de Chile. El tema de Cerimedo y el tema de los bots ya pasó”, afirmó.

Con todo, no cerró del todo la puerta a colaborar, aunque insistió en que el foco debería estar en legislar sobre una herramienta útil para comprobar lo que ocurrió en el período. “Probablemente voy a contestar algunas preguntas que me van a mandar, en fin. Pero yo le pediría al Congreso que dedique todo su tiempo a ver las cosas importantes que realmente le están pegando a los chilenos. Y si quieren ver el tema de los bots, que yo creo que de verdad es muy importante, es más importante mirar hacia el futuro que hacia atrás“.

Caso Cerimedo

El consultor argentino Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por un presunto intento de femicidio contra su expareja. Durante su arresto, la policía halló equipos electrónicos que formarían parte de una estructura de bots, lo que reavivó las dudas sobre su participación en campañas digitales en Chile.

Matthei atribuyó los ataques en su contra a cuentas favorables a Kast, quien niega cualquier relación profesional con el consultor.