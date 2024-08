Evelyn Matthei califica de “descaradas” las participaciones de Michelle Bachelet en “festival de inauguraciones”

La posible candidata presidencial de Chile Vamos se refirió a la participación de la exmandataria en los recientes actos de los alcaldes Irací Hassler y Tomás Vodanovic.

“Lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones”, subrayó Evelyn Matthei, presunta candidata presidencial de Chile Vamos.

La frase de la alcaldesa de Providencia va dirigida a la expresidenta Michelle Bachelet, quien ha participado en diversos actos públicos junto a los alcaldes como Tomás Vodanovic e Irací Hassler.

Esto ha provocado que partidos de la oposición acudan a la Contraloría General de la República (CGR) para investigar un posible intervencionismo electoral de cara a los comicios municipales de octubre.

En esa misma línea, instaron a Bachelet a aclarar si competirá por la presidencia en las próximas elecciones. Al respecto, Matthei afirmó: “Esto ha sido tan descarado, que yo lo que quisiera señalar es que, una cosa es si hay intervencionismo o no, lo que puede ser sancionado por ley, eso lo verá la Contraloría. Pero lo que nadie duda es que ha sido de muy mal gusto.”

Matthei señaló que esto ha sobrepasado todos los límites éticos y añadió: “Espero que no se gaste la plata de todos los chilenos en hacer intervencionismo electoral.”

La ex alta comisionada de derechos humanos en Naciones Unidas es ciudadana pero no funcionaria pública, por lo que puede participar en las actividades que estime convenientes, por lo que no entra en el universo de personas limitadas para ejercer alguna influencia en el plano electoral.

Otras acciones de la oposición

Por otro lado, los diputados Agustín Romero (Partido Republicano), José Carlos Meza (Partido (Republicano), Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano), Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Stephan Schubert, Harry Jürgensen (UDI), Renzo Trisotti, Catalina del Real, Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano), Benjamín Moreno (Partido Republicano), Sofía Cid (RN) y Juan Irarrázaval (Partido Republicano) solicitaron al ente contralor que revise la legalidad de las asignaciones parlamentarias otorgadas a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.