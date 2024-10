Evelyn Matthei arremete contra el gobierno por caso Monsalve: “El encargado de la seguridad estaba tomando Pisco Sour”

Pero la alcaldesa de Providencia fue más allá y afirmó que el lunes 23 de septiembre, día después de los presuntos hechos denunciados, día que el subsecretario no fue a trabajar, debió haber salido del gobierno.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei arremetió de forma dura con contra del gobierno de Gabriel Boric a raíz del Caso Monsalve.

El pasado jueves el caso estalló luego de que el vespertino La Segunda diera a conocer la denuncia en contra de la ahora exautoridad. Sin embargo, con el pasar de las horas se reveló que el Presidente Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá supieron el martes del hecho. A ello se suma la extensa conferencia de prensa de más de 50 minutos en donde el Mandatario salió a defender al exsubsecretario.

Al respecto, la jefa comunal afirmó que “nosotros veníamos diciendo hace mucho rato, y yo también lo había dicho, que los equipos de seguridad de este gobierno no estaban dando el ancho. Era evidente que había muchas medidas que había que tomar, que se podían tomar, que se debían tomar y que no se estaban tomando. Había muchas medidas que realmente si se hubiesen implementado no podrían haber evitado muchas muertes”.

Más sobre el Caso Monsalve:

Ante eso, Matthei añadió que “ veníamos diciendo que no estaban dando el ancho de los equipos. Y ahora hemos visto en realidad con estupor que en el fin de semana donde más víctimas, donde más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad en vez de estar preocupado por la seguridad estaba tomando Pisco Sour y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado de un delito”

“Y ahora se ha demostrado que efectivamente los que estaban a cargo de la seguridad no han dado el ancho. Esto es muy muy grave y creo además que las palabras del gobierno han dejado mucho más dudas que certezas”, complementó.

Pero la alcaldesa de Providencia fue más allá y afirmó que el lunes 23 de septiembre, día después de los presuntos hechos denunciados, día que el subsecretario no fue a trabajar, debió haber salido del gobierno.

“El día que no se presentó a trabajar porque no podía presentarse a trabajar por el estado en que estaba, ahí él debió haber renunciado”, cerró.

Más sobre el Caso Monsalve: