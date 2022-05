Durante el mes de marzo, Fundación Crecer con Todos evaluó el nivel lector de cerca de alrededor de 2.000 estudiantes de 2° básico de todo Chile, en establecimientos municipales con un índice de vulnerabilidad por sobre el 70%.

Sin embargo, esta medición reveló que más de la mitad de los niños y niñas de esa etapa escolar no saben leer. “El 50,9% de los niños evaluados solo conocía las vocales y no eran capaces de leer sílabas o palabras con ninguna de las consonantes. Por lo tanto, son niños que no saben leer al iniciar 2° básico”, señaló a El Mercurio, Loreto Iglesias, directora ejecutiva de Fundación Crecer Todos.

Asimismo, expresó que no abordar la falta de fluidez que pueden tener los escolares “tiene grandes costos para nuestra sociedad, ya que por un lado les restringe las posibilidades de desarrollarse exitosamente en las diferentes áreas de aprendizaje, limita la información a la que pueden acceder, disminuye su motivación por aprender y por lo mismo, aumenta las posibilidades deserción escolar y disminuye sus oportunidades de movilidad social”, advirtió.

Lee también: Ministro de Educación: “La abrupta vuelta a clases no nos permitió tener una respuesta adecuada a tiempo”

La semana pasada, el Ministerio de Educación dio a conocer su política de reactivación educativa integral “Seamos Comunidad”, un plan que busca enfrentar estas complejidades al retorno a clases presenciales luego de dos años de pandemia.

“Tanto la evidencia nacional como la internacional muestran que durante los años de pandemia los y las estudiantes lograron menos de un 70% de los objetivos de aprendizaje en lectura respecto a un año escolar normal”, señaló Catalina Opazo, quien está a cargo del diseño de “Seamos Comunidad”.

Asimismo, explicó al mencionado medio que la lectura y escritura “son competencias habilitantes para todo el resto del proceso escolar; un niño o niña que no logra estos aprendizajes arrastrará una dificultad en todo su proceso educativo. Es por eso que hemos decidido implementar una Estrategia Nacional de Lectura y Escritura como una de las acciones prioritarias de la Política de Reactivación Educativa Integral, que es un plan que se proyecta en el largo plazo, pero que incluye para este año cinco medidas más urgentes”.

De acuerdo a la especialista, este plan se guiará respecto a la planificación de sesiones o sobre la formulación de preguntas para hacer en clases, poniendo énfasis en “un enfoque interdisciplinario y con involucramiento de toda la comunidad educativa”. Asimismo, se buscará incorporar el “involucramiento de la familia para el refuerzo de las habilidades de lectura y escritura, entendiendo que este desafío es tarea de todos y todas”.