Un estudio del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo dio a conocer que casi un tercio de los adultos mayores en Chile manifiesta no tener amigos y que 530 mil viven solos.

Desde la organización indican que las relaciones humanas y las redes de apoyo contribuyen positivamente a la salud física y mental de las personas, favoreciendo su bienestar, y a medida que pasan los años, este aspecto se torna cada vez más importante.

Sin embargo, la realidad chilena respecto a cómo se relacionan las personas después de los 60 años, da cuenta de un país que necesita fortalecer estos vínculo.

Este nuevo estudio está realizado sobre la base del cruce de encuestas, opiniones de académicos, expertos y organismos públicos, más un focus group de personas mayores. Esto permite entregar un panorama de los vínculos sociales que se desarrollan en este rango etario.

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2022, un 14,6% de la población mayor de 60 años vive sola, es decir, 530 mil personas, casi 70 mil más que las registradas hace cinco años. Y este número irá en aumento, dada la disminución significativa en las tasas de fecundidad, que transforma la composición de las familias, cada vez con menos hijos.

Lo anterior cobra relevancia si se considera, además, que el 32% de la población mayor declara no tener amigos. El 50% no conoce a alguien que pueda ayudar a conseguir trabajo a otro integrante de su hogar, un 28% no tiene a alguien que pueda prestar ayuda económica en caso de emergencia y un 26,5% no cuenta con quien pueda ayudarle a resolver dudas o consultas sobre trámites financieros o legales.

La importancia de mantener contacto

A medida que aumenta la cantidad de contactos sociales también se incrementa la satisfacción vital y va disminuyendo la presencia de síntomas depresivos, indican desde el Observatorio.

El 87,6% de las personas con cuatro a cinco contactos en su red se siente satisfecho o muy satisfecho con su vida, 13,7 puntos porcentuales más que quienes tienen un solo contacto. Por su parte, el 16,6% de las personas que mencionan cuatro a cinco contactos presenta síntomas depresivos de moderados a severos, aumentando casi en 10 puntos porcentuales para quienes declaran solo un contacto. Así, el 23,8% de la población mayor se encuentra insatisfecha o muy insatisfecha con su vida social, versus un 63,4%, que se encuentra satisfecha o muy satisfecha.

Mirando más profundamente las relaciones de acuerdo al estudio revisado, el 58% de sus contactos corresponden a familiares, ya sea esposo, esposa o pareja, hijos u otros parientes, mientras que el 42% corresponde a conocidos, o con quienes no mantiene un vínculo consanguíneo, como amigos, vecinos o colegas de trabajo.

Otro factor preponderante es que en Chile el nivel educativo también se relacionaría con el tamaño de una red. Por ejemplo, una persona que ha logrado un nivel de educación superior declara un número promedio de contactos cercano a cuatro, versus 2,9 contactos promedio para quienes alcanzan educación básica o menos.

“En todo este seguimiento que hacemos con la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez desde el año 2007, lamentablemente vemos que disminuyó la percepción global de disponibilidad de apoyo social. Y no sabemos si se va a mantener en el tiempo, porque es primera vez que nos ocurre, pero es consistente con otros datos que hablan de un empeoramiento de la calidad de las relaciones, principalmente familiares, porque también observamos un empeoramiento de la percepción del clima familiar y que las necesidades de afecto y de cariño están menos satisfechas que antes”, dijo Soledad Herrera, directora del Centro Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica (UC).

En el ámbito público, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) busca aportar a la construcción de vínculos y redes, desde tres ejes estratégicos: cuidados, buen trato y participación. En 2022, se logró un aumento de un 66,1% en la cobertura relacionada con participación social y comunitaria de este grupo etario, alcanzando a 33.723 beneficiados. Un incremento valioso que, sin embargo, de cara al acelerado envejecimiento de la población, es aún insuficiente.