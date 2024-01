Felipe Lizama Zurita, un joven estudiante del Liceo Enrique Molina de Concepción, logró obtener doble puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Felipe obtuvo la calificación máxima en la prueba de Matemática obligatoria (M1) y en la electiva de Matemática (M2), convirtiéndose en uno de los 237 escolares que recibieron las distinciones a la trayectoria educativa dadas por el Ministerio de Educación (Mineduc).

La historia de Felipe Lizama

En conversación con Las Últimas Noticias, el joven de 18 años recién cumplidos confesó que su idea ahora es estudiar Ingeniería Civil Industrial. Este objetivo parece estar cada vez más cerca gracias al puntaje que obtuvo y al promedio 6,9 con el que salió de cuarto medio.

“Desde chico me ha ido siempre muy bien en matemática, me gusta, le pongo empeño y siento que se me hace fácil (…). No es que haya estudiado harto para la PAES“, dijo, y reveló que para la prueba que más tuvo que esforzarse fue Comprensión Lectora: “Me cuesta, pero mejoré harto y me fue bastante bien, saqué casi 800 puntos”.

Felipe agradeció el apoyo entregado por su madre y tía. “Mi mamá siempre ha luchado por mí, es una gran persona, y mi tía es la dueña de la casa. Como nosotros no estamos en una buena situación económica, gracias a ella podemos tener una vida cómoda; si no fuera por ella, probablemente yo no estaría con esto“.

Desde el Liceo Enrique Molina de Concepción celebraron la buena noticia. “Nos tiene orgullosísimos de todo corazón (…). Felicitamos y abrazamos a Felipe y su familia, porque sabemos que detrás de este logro hay mucho esfuerzo y trabajo constante“, escribieron en redes sociales.