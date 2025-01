Estatua de Sebastián Piñera: El debate entre oficialismo y oposición sobre su homenaje

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para construir un monumento al expresidente Piñera en la Plaza de la Constitución. En ese contexto, Iván Moreira (UDI) y Gael Yeomans (FA) dieron a conocer sus argumentos respecto a esta iniciativa.

Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio (FA), abordó el debate que ha generado el monumento al expresidente Sebastián Piñera.

Consultada en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre este punto, señaló que comparte la visión de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

“A mí me parece que una discusión tan relevante como la de tener un monumento o una estatua de un expresidente de la República también trae a colación una evaluación respecto a su mandato. Una evaluación que, sabemos, incluye momentos muy duros para el país, en los que se cometieron atropellos a los derechos humanos. Y ahí hay responsabilidades. Entonces, no es tan fácil como llegar y levantar la figura simplemente porque es de su sector político, en este caso, de la derecha”, comentó.

Asimismo, complementó que esta es una discusión profunda y, por tanto, “tampoco estoy de acuerdo”.

Desde la vereda contraria, el senador Iván Moreira comparó este hecho con el día en que autoridades de la centroderecha brindaron apoyo a la construcción del memorial a Salvador Allende. Además, expresó que, si bien reconoce que la figura de Piñera “no goza de la unanimidad”, puesto que esto es muy complejo, “nosotros tuvimos la generosidad y el respeto de votar a favor, en su minuto, nuestros senadores y también diputados del monumento a Allende”.

“Y en ese minuto había una odiosidad tremenda en nuestro país, una polarización también grande, quizás más grande de la que hay hoy día. Y para terminar, el presidente Piñera me consideró su amigo. Tuve muchas vivencias personales con él. Siempre me abrió las puertas. Y en mis momentos difíciles, personales y políticos, estuvo conmigo, con sus consejos, con su sabiduría. Y yo sé que no por eso se merece un monumento, sino por lo que él representó en el presente y va a representar en nuestra historia de Chile. Obviamente, estas cosas de amistad siempre las mantuve con mucha reserva. Y yo diría que, ¿por qué mucha reserva? Porque generalmente en política, cuando uno tiene demasiado las puertas abiertas se suscitan diferencias y malas interpretaciones”, complementó.

El militante de la UDI también recordó: “Él me animó el día que yo tuve que decidir en 30 minutos si era candidato a senador. Y él tuvo la sinceridad de darme una mano y de decirme cosas que no puedo decir aquí, pero que me envalentonaron para estar hoy con ustedes”. Finalmente, subrayó que el exjefe de Estado merece un homenaje.