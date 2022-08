“Un proceso de recuperación territorial” advirtió en un comunicado el pasado sábado la Coordinadora Arauco Malleco, detallando que se trataría de la toma de siete fundos de empresas forestales en la comuna de Angol, región de La Araucanía.

Según consignó La Tercera, en la misiva, escrita en mapudungún, la organización se dirigió a la “nación mapuche y la opinión pública nacional e internacional”, informando acerca de cinco puntos, destacando la toma de los fundos Chequen y Santa Marina, de Forestal Mininco; fundo San José de Trintre, de Forestal Arauco; fundos Santa María y Santa Guillermina, de Forestal Cautín; fundo El Tesoro, de Forestal Comaco, y el fundo El Porvenir, del “acaudalado latifundista Vásquez“, abarcando, según ellos, unas 5 mil hectáreas.

Así, manifestaron, “esto se realizará a través de la resistencia y el control territorial, iniciándose distintas actividades productivas y la reapropiación constante de los recursos de las tierras ahora en manos mapuches, además de acciones de autodefensa-resistencia destinadas al desalojo definitivo de las forestales del sector”, junto con indicar que “se asumió un compromiso y una alianza” con uno de los lof de la zona tras realizar un Trawün Palin [actividad ancestral también conocida simplemente como “palín”] en uno de los fundos mencionados.

“Estas posiciones, gobierne quien gobierne, serán perseguidas cultural, ideológica y políticamente, intentando reprimir y criminalizar a las expresiones coherentes de la resistencia mapuche que ponen en jaque los intereses de las élites empresariales y la clase política, tal como ocurre en la actualidad”, afirmaron.

Sobre el gobierno del presidente Gabriel Boric, sostuvieron, “las expresiones del capitalismo y el colonialismo hoy continúan reproduciéndose en nuestras tierras, y aunque quieran disfrazarlas de un ‘progreso sustentable‘ típico de las nuevas pseudoizquierdas, las seguiremos combatiendo por todo el territorio”.

En ese punto, especialmente, destacaron que, bajo el estado de excepción que aún rige en la macrozona sur “se han elevado las exportaciones forestales y el extractivismo en el Wallmapu, así como la represión y criminalización mediática y política de las organizaciones revolucionarias mapuches, mientras la clase política y la Convención Constituyente se llenan la boca hablando de plurinacionalidad y otros inventos neoliberales”.

No obstante el aviso, desde la subsecretaría del Interior, han informado que todavía no existen fundos tomados por lo que, pese a la amenaza, la acción no se habría concretado.