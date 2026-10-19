Estadio Nacional tras los conciertos de BTS: IND revela en qué condiciones quedó la cancha

Esta jornada, el Instituto Nacional de Deportes (IND) entregó más detalles del estado de la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, luego de la realización de los conciertos de la banda de k-pop BTS durante la semana pasada.

La entidad describió las condiciones del campo tras el desmontaje del escenario, el cual albergó los espectáculos durante los días 14, 16 y 17 de octubre, respectivamente.

En el comunicado sostuvieron que iniciaron las “labores de recuperación, que contemplan limpieza, oxigenación del suelo, verticorte, nivelación, siembra y fertilización. Estas intervenciones tienen por objetivo restablecer las condiciones del terreno de juego y preparar el recinto para las actividades programadas”.

El estado de la cancha

Nivelación : No se registran hundimientos estructurales. Además, se identificaron desniveles puntuales y menores, todo considerado dentro de lo previsto en la evaluación técnica. Por ello, no se presentan problemas de jugabilidad.

: No se registran hundimientos estructurales. Además, se identificaron desniveles puntuales y menores, todo considerado dentro de lo previsto en la evaluación técnica. Por ello, no se presentan problemas de jugabilidad. Coloración : Se observan algunos signos de decoloración y zonas amarillas en el césped. Pero está dentro de lo esperado para este tipo de eventos.

: Se observan algunos signos de decoloración y zonas amarillas en el césped. Pero está dentro de lo esperado para este tipo de eventos. Humedad : Las precipitaciones del pasado 13 de octubre provocaron acumulación de humedad en sectores específicos del campo de juego, mientras que la mayoría del campo de juego está en los parámetros normales.

: Las precipitaciones del pasado 13 de octubre provocaron acumulación de humedad en sectores específicos del campo de juego, mientras que la mayoría del campo de juego está en los parámetros normales. Cobertura vegetal: Se registra una baja densidad de la cobertura de césped en algunos sectores de la cancha, relacionada en gran medida con la acumulación de agua producto de las altas precipitaciones.

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