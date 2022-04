Todo indicaba que para el mes de abril el Estadio Nacional volvería a abrir sus puertas luego de que estuvieran terminadas las remodelaciones para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sin embargo, esto no será posible.

En conversación con La Tercera, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, aseguró que durante el gobierno anterior se modificaron las fechas de entrega. “Modificaciones contractuales fueron postergando sucesivamente la entrega, primero con una ampliación de plazos hasta el 17 de mayo y después otra, prevista para el segundo semestre del presente año. Ambas modificaciones se gestaron antes de que nuestro gobierno asumiera”, explicó.

Lee también: Horario, formato, bombos: Todo lo que tienes que saber sobre el sorteo del Mundial de Qatar 2022

Esta situación complica a la Universidad de Chile, ya que deberá negociar para continuar jugando en el estadio Santa Laura o buscar otra cancha. A su vez, la Universidad Católica también tenía presupuestado jugar en Ñuñoa, mientras se remodela San Carlos de Apoquindo, ya que los nuevos plazos que se manejan indican que el recinto estará operativo recién el próximo año.

A su vez, se espera que en los próximos días se oficialice el traslado del concierto de Metallica, programado para el 27 de abril en el recinto de Ñuñoa. El Club Hípico o el Parque Cerrillos asoman como los probables escenarios de emergencia para albergar a la célebre banda estadounidense.

Este retraso se debe a trabajos en el entorno inmediato del coloso, como la nivelación del plano y una serie de reparaciones ahí y en los recintos aledaños. Eventualmente, esto también podría afectar a otros espectáculos, como por ejemplo el de Bad Bunny, agendado para el 29 de octubre.

Lee también: “Gracias a la generación dorada por permitirnos soñar”: José Pedro Fuenzalida anunció su adiós a la selección chilena

“En el caso del Parque del Estadio Nacional hubo una actualización de la normativa eléctrica, lo que implicó una revisión del proyecto y se tradujo finalmente en una extensión de 76 días en el contrato“, detalló Benado.

Por último, adelantó que no existe una fecha para que el coliseo vuelva a recibir público. “Esa no es una respuesta que pueda entregar ahora, pues hubo irresponsabilidad antes en decir que en el mes de mayo iban a estar las obras terminadas, tenido a la vista los antecedentes. Estamos trabajando para acortar la brecha que quedó en términos de plazos, pero no resulta prudente comprometer un plazo específico para el uso integral del Estadio Nacional”, concluyó.