Durante la mañana de este martes, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana llevó a cabo una fiscalización en un supermercado de la comuna de Estación Central por ofrecer productos fuera de la normativa, y tras la inspección decretó la prohibición de funcionamiento.

La denuncia ciudadana se efectuó a través de redes sociales, y hasta el recinto llegó la Seremi de Salud de la RM, que verificó el incumplimiento del Reglamento de Alimentos y la inexistencia del rotulado nutricional en los productos.

El Seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto, reportó que entre las ventas de alimentos encontraron a patos congelados “que no cuentan con ningún tipo de información nutricional”.

Además, en el lugar inspeccionaron que ofrecían carnes de calamar y tortugas. “Hay mucha venta de alimentos que no tienen el etiquetado en español. No hay información de los componentes nutricionales, porque están en chino y no se está cumpliendo con la ley de etiquetado”, agregó.

En el local, además, se vendían productos como patos, tortugas, entre otras, sin rotular ni etiquetar al idioma castellano.

Cabe destacar que anteriormente, el supermercado ya había recibido un sumario sanitario, y esta vez fue multada. “Decretamos la prohibición del funcionamiento de este supermercado. También se expone a multas que pueden llegar hasta 60 millones de pesos”, reportó el Seremi Soto en Meganoticias.

Por otra parte, en el local inspeccionaron incumplimientos graves, respecto a la venta de alimentos para niños (dulces, bebidas y golosinas), que no cuentan con las especificaciones en español y no contienen advertencias.

“Puede haber productos que pueden generar una reacción alérgica y no lo sabemos. Puede haber productos que pueden tener un efecto farmacológico y tampoco lo sabemos, o que pueden tener alguna sustancia prohibida en nuestro país”, concluyó.